MotoGp, warm-up Gp Americhe: Vinales davanti, secondo Bastianini

AUSTIN - Maverick Vinales è il più veloce nel warm-up del Gran Premio delle Americhe , quarto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo spagnolo di Aprilia, nonostante non abbia brillato nelle qualifiche di sabato , firma il crono di 2:03.647 e sul circuito di Austin precede Enea Bastianini, secondo. Terzo tempo per la Honda di Takaaki Nakagami, davanti Francesco Bagnaia, quarto. Quinta l'altra Aprilia di Aleix Espargaro, reduce dal celebre successo nell'ultimo Gran Premio, in Argentina.

Gli altri piloti

In Top 10 anche le Suzuki di Rins e Mir, così come la Ducati di Johann Zarco. Ottavo Marc Marquez, al rientro in pista dopo i problemi di diplopia, mentre chiude undicesimo il poleman Jorge Martin, appena dietro al campione mondiale in carica Fabio Quartararo. Per quanto riguarda gli italiani, Bezzecchi chiude 13°, Marini 17° e Dovizioso 20°. Fuori dai primi 20 Fabio Di Giannantonio (21°) e Franco Morbidelli (24°).