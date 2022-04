Domenicali: "Rossi? La moto era ancora settata per Stoner"

ROMA - Erano tante le aspettative al momento dell'arrivo di Valentino Rossi in Ducati, ma il pilota di Tavullia non è mai riuscito a trovare il feeling con la moto di Borgo Panigale. Così, per Rossi ci sono state due stagioni senza vittorie. In un'intervista alla redazione inglese di "MCN" Claudio Domenicali, amministratore delegato della Ducati, rivive quegli anni ed esordisce così: "Rossi sarebbe stato competitivo anche sulla moto del 2021. Nessun rimpanto per aver condivisto questi due anni, ma non eravamo giusti l'uno per l'altro. La moto post-Stoner era ancora tagliata per l'australiano ed era difficile per Rossi, abituato a una moto più bilanciata".