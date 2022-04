MotoGp, gara Gp Portogallo: orario e dove vederla in tv

PORTIMAO - Scatta la gara del Gran Premio del Portogallo, quinta tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Si comincia alle ore 10:40 con il warm-up, in cui verranno sciolte le riserve sulla partecipazione o meno di Bagnaia alla gara, mentre il semaforo verde per la gara che assegnerà il Gp scatterà alle ore 14:00, con Johann Zarco che scatterà dalla pole position davanti a Joan Mir ed Aleix Espargaro. La giornata sul circuito di Portimao sarà trasmessa interamente in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOWTv e su Sky Go, oltre che in chiaro in differita su TV8, con la gara della classe regina programmata per le ore 21:50.