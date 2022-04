MotoGp, Marquez: "Spero in un weekend più facile a Jerez"

ROMA - La Honda non ha raccolto quanto sperato in Portogallo. Per questo motivo Jerez rappresenta subito un'opportunità di riscatto, per un Gran Premio di Spagna che spesso ha premiato i piloti dell'Ala dorata in MotoGp. Osservato speciale Marc Marquez, con lo spagnolo ancora a secco di podi in questo 2022: "Ovviamente sono felice di arrivare a Jerez e vedere i tifosi spagnoli. È un circuito molto speciale su cui correre, non solo per la storia ma anche per l'atmosfera del giorno della gara: dopo alcuni anni difficili - ha detto l'otto volte iridato - spero che tutti i tifosi possano venire e divertirsi. A Portimao abbiamo avuto un weekend complicato, quindi spero che a Jerez sia tutto più semplice".