MotoGp, Gp Spagna: prima vittoria in stagione per Bagnaia con la Ducati, secondo Quartararo

JEREZ DE LA FRONTERA - E' un trionfo per Pecco Bagnaia, che vince il Gran Premio di Spagna valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il ducatista, che si prende il primo successo stagionale, ha la meglio su Fabio Quartararo, grazie a un'ottima gestione della seconda parte di gara e resistendo al tentativo di rientro del francese. Terzo posto per Aleix Espargaro, bravo ad avere la meglio dopo un lungo duello con Marc Marquez, quarto, e Jack Miller, che nel finale subisce il sorpasso del numero 93 e chiude in quinta posizione.