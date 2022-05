MotoGp, Quartararo: "Con Yamaha non ho ancora firmato nulla"

ROMA - Fabio Quartararo ha parlato nuovamente del suo futuro ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche del Gran Premio di Spagna di MotoGp. Da inizio anno il francese ha espresso più volte incertezze sulla sua permanenza in Yamaha, anche se al momento lascia aperte più strade, rimanendo concentrato sul Mondiale in corso: "Non guardo a queste cose di mercato quando sono al circuito, ma quando sei campione del mondo in carica è chiaro che devi seguire la questione. Il mio manager sta facendo molti incontri con Lin Jarvis, ma al momento non abbiamo ancora firmato nulla. "La mia priorità però resta il 2022, siamo in testa al Mondiale e abbiamo la possibilità di lottare per il campionato anche quest'anno. Del futuro, quindi, non parlo con il mio manager, a meno che non ci siano step avanti o indietro".