MotoGp, diretta gara Gp Spagna: orario e dove vederla in tv

JEREZ DE LA FRONTERA - Scatta la gara del Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa stagionale della MotoGp. Si comincia alle ore 9:40 con il warm-up, mentre il semaforo verde per la gara che assegnerà il Gp scatterà alle ore 14, con Pecco Bagnaia che partirà dalla pole position davanti a Fabio Quartararo e Aleix Espargaro. La giornata sul circuito di Jerez sarà trasmessa interamente in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming su NOW e su Sky Go, oltre che in chiaro in diretta su TV8.