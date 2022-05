MotoGp, Bagnaia vince a Jerez: "Finalmente è andato tutto bene"

JEREZ DE LA FRONTERA - Pecco Bagnaia ha parlato con grande entusiasmo dopo la vittoria nel Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota della Ducati ha conquistato la sua prima vittoria del 2022 a Jerez, dopo un inizio difficile che non lo aveva mai visto andare oltre la quinta posizione. "E' una giornata bellissima, abbiamo faticato tanto dall'inizio della stagione, ma non abbiamo mai smesso di lavorare - ha detto -. Ho avuto la fortuna di correre a portimao malgrado il dolore. Ero in lotta per ritrovare le sensazioni dell'anno scorso. Finalmente in questo è andato tutto bene. L'anno scorso qua faticavamo di più rispetto a Quartararo".