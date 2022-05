MotoGp, dalla Spagna: "L'Aprilia ha scelto il team di Razali come satellite"

ROMA - Sarebbe Razlan Razali il prescelto dall'Aprilia per guidare il futuro team satellite . È il quotidiano spagnolo "Marca" a riportare la notizia, specificando come la giornata di test ieri a Jerez sia stata propiziatoria per intavolare definitivamente la discussione. Tutta la squadra del dirigente malese dovrebbe dunque cambiare sponsor: dalla Yamaha alla casa di Noale, che a breve dovrebbe perdere le concessioni assicurate dalla MotoGp nell'ottica di una concorrenza equilibrata tra le varie squadre nel paddock.

Verso il 2023

Il lavoro svolto dalla scuderia italiana sembra infatti portare i suoi primi frutti. Aleix Espargaro ha portato l'Aprilia alla sua prima vittoria in MotoGp e il podio a Jerez sembra confermarne il trend positivo. Per la casa di Noale portrebbe dunque essere arrivato il momento di fare uno step in avanti: diventare un team capace di gestire in griglia quattro moto e altrettanti piloti. Al momento Razali sta curando le prestazioni di Andrea Dovizioso e del rookie Darryn Binder. L'italiano in particolare sembra soffrire questo iniziale momento di adattamento alla nuova moto.