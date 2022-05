MotoGp, Puig: "La gara di Marquez a Jerez è stata eccitante"

ROMA - Alberto Puig ha parlato del weekend di Marc Marquez al Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tapppa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il team manager della Honda si è mostrato soddisfatto del quarto posto del numero 93, arrivato ai piedi del podio dietro ad Aleix Espargaro: "Marc ha fatto un buon lavoro - ha detto -. Non è stato un weekend facile, abbiamo faticato un po'. Nonostante tutto, Marc ha portato a casa un buon risultato e la sua gara è stata eccitante. E' un segnale incoraggiante, specialmente dopo Portimao,dove non aveva feeling. Ha gestito bene la gara, ha battagliato e anche salvato una caduta. Non lo faceva da tempo".