MotoGp, Marquez: "Carriera lunga come Rossi? Decide la mia testa"

ROMA - Dopo i problemi al braccio e la diplopia, Marc Marquez punta a tornare quello di un tempo. Il pilota della Honda, che ieri ha risposto alle domande dagli organizzatori del "Premio María de Villota y Ciudad de la Raqueta", infatti non può ancora spingere al massimo in MotoGp. Ciononostante, l'otto volte iridato sembra non perdersi d'animo, anche se la sua carriera potrebbe non godere di una particolare longevità: "Io come Valentino Rossi? Lì dipende molto dalla testa- ha affermato Marquez - ma anche dagli infortuni e dai piccoli problemi del momento. Poi è importante avere una buona équipe medica: i fattori sono tanti".