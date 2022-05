MotoGp, Bastianini: "Voglio vincere. Punto a un team Ducati ufficiale"

ROMA - Enea Bastianini ha vinto due Gran Premi ed è andato sempre a punti (tranne che nel Gp Portogallo). Risultati che hanno portato il pilota Gresini al momento alla terza posizione nella classifica MotoGp . Se si pensa poi che il "Bestia" guida ancora la GP21 (la stessa dei rookie della VR46 Bezzecchi e Marini), a differenza delle altre Ducati aggiornate a quest'anno, allora i risultati raggiunti fin qui assumono ulteriore importanza: "Per loro - ha detto a "motorsport.com" - non sarà facile vedere un pilota satellite davanti a un pilota ufficiale. Ma per loro sono un pilota Ducati a tutti gli effetti . Non pensate che siano scontenti. Ho il pieno appoggio della scuderia e sono qui per vincere. L'obiettivo è entrare in una squadra ufficiale . Ma questo dipende dai risultati".

L'obiettivo di Bastianini

"Le moto ufficiali si evolvono sicuramente nel corso della stagione - ha aggiunto Bastianini -. Ma al momento non mi sento svantaggiato rispetto alla moto 2022. Non ho la sensazione di essere inferiore ai piloti ufficiali: dipende tutto dai miei risultati. Ma non so se le parti poi sviluppate possano poi essere montate sulla mia moto". Il futuro si prospetta dunque roseo: "Non so ancora dove sarò nel 2024, ma mi vedo come un pilota Ducati. Per il 2023 avrò a disposizione il pacchetto completo e ufficiale", ha infatti concluso il pilota Gresini.