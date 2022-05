MotoGp, Marquez: "A volte mi chiedo se valga la pena continuare"

ROMA - Marc Marquez lascia aperti alcuni dubbi su una sua permanenza a lungo termine in MotoGp. In un'intervista ai microfoni de "L'Equipe", il pilota spagnolo ha evidenziato le difficoltà degli ultimi due anni, dai problemi alla spalla fino alla diplopia, tra lunghi stop e interventi chirurgici, con una condizione fisica non più paragonabile a quella di qualche anno fa. "Ogni tanto mi chiedo se valga la pena continuare a correre - ha detto -. Finora la mia risposta è sempre stata affermativa. So di correre molti rischi, ma è così che ho vinto otto titoli mondiali - ha aggiunto il numero 93, che spiega le differenze nel suo stile di guida rispetto al periodo antecedente agli ultimi infortuni -. Ora guido facendo i conti con un braccio che non è lo stesso. Per sopperire a questo limite devo usare di più le gambe per controllare la moto. E so che devo evitare a tutti i costi un nuovo colpo alla testa per evitare possibili problemi di vista".