MotoGp, Jarvis: "Razgatlioglu? Nel team ufficiale non c'è posto per lui"

ROMA - Approdare in MotoGp è il sogno di ogni pilota e Toprak Razgatlioglu non fa eccezione. Tra il turco campione del mondo in Superbike e la M1 ci sono però alcuni elementi di intralcio. Non ultimo, il probabile addio della Suzuki a fine anno che potrebbe mescolare le carte in tavola. A dare sfiducia a Razgatlioglu ci sono però anche le parole di Lin Jarvis, managing director della Yamaha, che in un'intervista a "Speedweek" ha detto: "Per lui ci sarà un test sulla nostra moto ad Aragon, forse a giugno. Ma non abbiamo posto nel nostro team ufficiale. Una volta viste le sue prestazioni, possiamo offrirgli il nostro posto migliore, nella RNF. Se rifiuta, può restare in Superbike oppure scegliere un altro team".