MotoGp, Bastianini: "Bello essere di nuovo al top dopo Jerez"

ROMA - Le prove libere 2 del Gran Premio di Francia si sono chiuse sotto il segno di Enea Bastianini, nonostante la sua caduta nel finale. Intervistato da "Sky Sport" dopo questa prima giornata a Le Mans, il pilota Gresini ha detto: "Fortunatamente avevo già completato il giro. C'è sempre qualcosa che non va. Il T1 mi viene bene, la moto è stabile ed entro al meglio in curva 1. All'uscita della 3 poi ho pizzicato troppo il cordolo e sono caduto. È un sospiro di sollievo essere di nuovo davanti dopo la confusione di Jerez, dove abbiamo cambiato tanto. Qualcosa non ha funzionato ma si sa: le moto sono imprevedibili".