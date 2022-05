MotoGp, Rivola: "Rinnoveremo sicuramente il contratto di Espargaro"

LE MANS - Massimo Rivola ha elogiato Aleix Espargaro per il terzo posto nel Gran Premio di Francia, settimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota di Aprilia al momento è secondo in classifica dietro a Fabio Quartararo, e il suo amministratore delegato non può che elogiarlo. Per lui, quindi, il rinnovo non è in dubbio: "Con Aleix rinnoveremo sicuramente il contratto - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. E’ una grandissima soddisfazione vedere un pilota che è cresciuto così tanto con noi e vedere quanto sia consapevole oggi dei suoi mezzi. Oggi ha corso tutta la gara con Quartararo alle sue spalle davanti al pubblico di casa di Fabio. Non ha fatto una sbavatura".