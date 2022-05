MotoGp, Miller: "Sono contento, oggi Bastianini era di un altro livello"

LE MANS - Jack Miller ha parlato dopo il secondo posto ottenuto nel Gran Premio di Francia, valevole per la settima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota australiano della Ducati ha analizzato la gara di Le Mans, cominciata con una grande partenza e conclusa dietro solamente a Enea Bastianini dopo la caduta del compagno di squadra Pecco Bagnaia. "Sono contento di essere tornato sul podio dopo la battaglia degli ultimi due weekend. Davanti abbiamo fatto una gran gara, Bagnaia era più veloce di me mentre io avevo un buon grip. Con le gomme medie non riuscivo a leggere bene l’aderenza, quando spingevo rischiavo di cadere".