MotoGp, Marini: "Lavorare sulla gomma anteriore per non vanificare lo spettacolo"

ROMA - Luca Marini ha parlato del "problema sorpassi" dopo il Gran Premio di Francia, valevole per la settima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota del team VR46 ha spiegato come secondo lui gli sviluppi degli ultimi anni stiano portando a un minore spettacolo, per via della minore quantità di sorpassi. "Michelin deve lavorare sulla gomma anteriore per non vanificare lo spettacolo - le sue parole riportate da "speedweek.com" -. Se arrivi dietro un pilota che frena forte e non hai tanto motore o accelerazione in più di lui superare diventa impossibile".