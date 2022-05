MotoGp, dalla Spagna: interesse di Aprilia per Rins

ROMA - Mentre si attende il Mugello, ottava tappa della MotoGp , il mercato piloti sembra già avviato . Con la Suzuki che lascerà il paddock alla fine del 2022 , la reazione a catena pare inevitabile e potrebbe rappresentare un fattore anche per le prestazioni sportive dei team e dei piloti nel 2022. L'ultima indiscrezione arriva dalla Spagna e a riportarla è il quotidiano "Marca", dove si delinea uno scenario che vede protagonista proprio Alex Rins . Mentre infatti Joan Mir dovrebbe avere già pronto un contratto per prendersi la Honda di Pol Espargaro, l'altro pilota Suzuki si starebbe guardando intorno e potrebbe trovare una terra d'approdo in Aprilia .

Rins al posto di Vinales?

Per il pilota spagnolo - sempre secondo "Marca" - si sarebbe infatti mossa con decisione prorpio la casa di Noale. A questo punto però a ritrovarsi senza sella potrebbe essere Maverick Vinales, visto che i dirigenti dell'Aprilia stanno dando priorità al rinnovo di Aleix Espargaro. Ai microfoni di "DAZN", però, Rins conferma di aver ricevuto anche offerte da KTM, anche se la casa austriaca non può competere certo in risultati con l'Aprilia, soprattutto alla luce dei recenti Gran Premi. Con l'estate che avanza, la pressione che si riversa sui piloti inizia a crescere: in pista ci sono valori da confermare e una sella da assicurarsi per il 2022.