MotoGp, Espargaro: "Aprilia come il Leicester. Spero Vinales rimanga"

ROMA - "Per dire cosa stiamo facendo io e l'Aprilia credo che il paragone giusto sia con la Premier League del Leicester". Queste le parole di Aleix Espargaro , pilota Aprilia , che si è concesso in un'intervista poi pubblicata da "Marca". Lo spagnolo di Granollers è secondo nella classifica piloti e insegue Fabio Quartararo : "Nessuno è veloce e costante. Bagnaia è veloce, le Suzuki sono costanti, ma solo Fabio - afferma Espargaro - è entrambe le cose. È lui l'uomo da battere . Per il 2023 vorrei che l'Aprilia continuasse con me e Vinales. La continuità mi piace. Consiglierei questa moto a mio fratello (Pol Espargaro, pilota Honda, ndr), ma credo stia bene lì".

Il commento di Espargaro

È un Aleix Espargaro più rilassato quello che ora sta finalmente raccogliendo i primi risultati importanti nella MotoGp. E questo lo porta a ritornare sui propri passi, specie per quanto riguarda le critiche a Marc Marquez: "Ho avuto da ridire su di lui in due occasioni. Non me ne pento, ma credo di aver esagerato. Aveva preso la scia e l'ho fatto tante volte anche io". Espargaro non ama però gli ipocriti e rivendica infine orgoglioso: "Mi piaccio così come sono, anche se forse ci sono dei problemi ad essere così franchi".