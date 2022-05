MotoGp, Dall'Igna: "In Francia Ducati superiore, ma c'è rammarico per Bagnaia"

ROMA - Luigi Dall'Igna ha parlato nella consueta review del Gran Premio di Francia , valevole per la settima tappa del Mondiale 2022 MotoGp . Il direttore generale di Ducati non può che festeggiare il successo di Enea Bastianini sulla GP21 targata team Gresini, seguito dalla Ducati ufficiale di Jack Miller , mentre l'altra faccia della medaglia è rappresentata dalla caduta di Pecco Bagnaia a pochi giri dal termine. "Un sorriso lucente per la terza magnifica vittoria di Bastianini su una Ducati che ha dimostrato tutta la sua forza e velocità, e un enorme rammarico nel veder sfumare un podio tutto rosso con l’uscita di Bagnaia che spreca preziosi punti mondiali - esordisce Dall'Igna.

Il commento di Dall'Igna

"Una superiorità incontrastata dimostrata già dalle qualifiche e ribadita in gara fin dalla partenza con il ritmo imposto da Jack e Pecco, seguito dalla progressiva cavalcata di Enea fino alla vittoria finale - prosegue Dall'Igna, che poi aggiunge: "Purtroppo però il pensiero va ovviamente alla scivolata di Bagnaia, in una gara che lo avrebbe definitivamente rilanciato nella lotta al titolo, che comunque resta lunga e apertissima. Non c’è molto altro da aggiungere: Pecco ha talento ed intelligenza, saprà far tesoro di quanto successo. Naturalmente con tutto il nostro sostegno. Festeggiamo Enea e il gran lavoro del Team Gresini, giriamo subito pagina e pensiamo al prossimo GP consapevoli di avere una moto che gode di ottima salute e che ci sta dando tutte le soddisfazioni che aspettavamo".