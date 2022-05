MotoGp: Nakagami comanda le libere 1 al Mugello, terzo Bagnaia

SCARPERIA - E' di Takaaki Nakagami il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio d'Italia, valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota giapponese del team Honda LCR, sul circuito del Mugello, firma il crono di 1:46.662, precedendo l'Aprilia di Aleix Espargaro e la Ducati di Pecco Bagnaia, rispettivamente in seconda e terza posizione. Quarto tempo per la Suzuki di Alex Rins davanti a Enea Bastianini, vincitore di tre gare su sette fin qui in stagione.