MotoGp, Jarvis: "Naturale rinnovare Quartararo. VR46 con noi? Non è impossibile"

ROMA - In un'intervista a "Sky Sport" Lin Jarvis , managing director della Yamaha , analizza il momento della casa di Iwata. Il rinnovo di Fabio Quartararo , la perdita del team satellite , Toprak Razgatlioglu, campione del mondo Superbike, che preme per un posto in MotoGp e la suggestione VR46 : tanti i temi sul tavolo. E il britannico parte dal nuovo accordo con il nizzardo: "Con Quartararo è stato logico rinnovare. È stato un anno e mezzo con noi e ha vinto il mondiale, quindi è stata una nostra precisa decisione. All'inizio di questa stagione era deluso perché non siamo stati in grado di darli un pacchetto all'altezza. Gli abbiamo garantito l'impegno e l'investimento da parte nostra e anche un diverso modo di lavorare per il futuro . Abbiamo il miglior pilota, ma non la moto". Su Morbidelli invece ha detto: "Ha trovato feeling, quindi noi dobbiamo ritrovare la chiave per sbloccare il suo talento , deve ritrovare fiducia".

Sul team satellite e la VR46

Nel 2023 ci saranno solo due Yamaha in pista, dopo l'accordo di Razlan Razali e il suo team RNF con l'Aprilia. Jarvis ha spiegato così la situazione con il malese: "Noi abbiamo deciso per il rinnovo di un anno, poi lui ha deciso di avere un'altra possibilità. Peccato per noi perché avremo solo due moto, ma va bene così. Se pensiamo di fare un altro anno con il team satellite con i risultati di quest'anno allora è poco utile. L'importanza di una squadra satellite è fornire dati aggiuntivi e scoprire nuovi talenti. Quest'anno non si riesce con Dovizioso e Binder, per questo dobbiamo concentrarci su noi stessi". Poi la possibilità VR46 Racing Team in Yamaha: "Credo che possiamo immaginare di avere un contratto con loro anche in MotoGp. Ora non è impossibile, ma siamo concentrati sul presente". Il britannico chiude poi parlando di Razgatlioglu: "Il test ad Aragon è come un segno di rispetto nostro nei suoi confronti. Ha talento e quindi il fatto che non ci sia posto per lui non modifica nulla. Aspettiamo il 2024".