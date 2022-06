MotoGp, l'addio di Bagnaia a Miller: "Ci aspettano tante battaglie"

ROMA - Pecco Bagnaia saluta sui social Jack Miller , che ha firmato un contratto biennale con la KTM . I due piloti in Ducati hanno scorso insieme in MotoGp per quattro anni. Scrive il torinese: " È stato un vero onore per me condividere il box con te in questi quattro anni . Sei una delle persone più simpatiche del paddock e uno dei piloti più talentuosi e veloci della griglia. Ci aspettano ancora molte battaglie in pista, amico mio. Grazie Thriller".

Corsa alla Ducati

Ora che Miller p approdato in KTM, la Ducati ha una sella libera per il 2023. In pole per rimpiazzare l'australiano ci sono Jorge Martin ed Enea Bastianini. Lo spagnolo, che si è da poco operato al polso, nelle ultime gare è sembrato più in forma del riminese, che invece viene da due ritiri consecutivi. Il pilota della Gresini, però, ha vinto tre Gran Premi finora ed è ancora in lotta per la classifica piloti, al cui comando c'è Fabio Quartararo. Secondo l'opinione di alcuni addetti ai lavori, la Ducati non comunicherà immediatamente chi tra i due sostituirà Miller per assicurarsi che durante la stagione non ci siano cali di tensione.