MotoGp, Domenicali: "GP22 non pronta all'inizio, ma troppi errori"

ROMA - Dal circuito di Misano l'amministratore delegato della Ducati, Claudio Domenicali, tira le somme di questo primo assaggio di MotoGp. "La classifica - afferma il manager italiano - non dà giustizia al nostro lavoro. La GP22 non era pronta per l'inizio della stagione e questo ha causato degli errori che pesano, perché Quartararo e Aleix Espargaro non hanno lasciato nulla. C'è stata sfortuna, ma non abbiamo raccolto punti in weekend dove avevamo tanto potenziale". Domenicali ha poi presentato la World Ducati Week, tre giorni a tema Ducati in programma dal 22 al 24 luglio.