MotoGp, Dovizioso: "Il Gp di Germania è un'incognita per me"

ROMA - Il Gran Premio di Germania , decimo weekend di questa MotoGp , potrebbe essere complicato per le Yamaha . Una sensazione condivisa anche dai piloti del team satellite RNF di Razlan Razali, con Andrea Dovizioso che dice: “ Il Sachsenring è una pista molto diversa da quelle affrontate sinora . L'anno scorso la Yamaha ha faticato un po' su questo circuito, quindi non so cosa possiamo aspettarci lì. Ad ogni modo, durante i test di Barcellona, ho migliorato un po' il mio feeling sui freni , quindi vediamo se questo può aiutarci".

La positività di Binder

Stesse sensazioni, ma diversa attitudine per l'esordiente Darryn Binder, che finora ha raccolto solo 10 punti in classe regina: “Sono davvero elettrizzato - afferma il sudafricano - di correre al Sachsenring dopo gli ultimi due Gp, che mi hanno dato buone sensazioni. Sono motivato al massimo e non vedo l'ora di arrivarci. La pista è un po' diversa rispetto alle ultime e c'è curiosità di vedere come la nostra Yamaha YZR-M1 si comporterà”.