MotoGp, Bagnaia: "Proverò ad avvicinarmi a Quartararo prima dell'estate"

ROMA - Il Gran Premio di Germania, decimo appuntamento della MotoGp 2022, vedrà Pecco Bagnaia tornare in pista dopo la caduta in Catalogna. Il pilota della Ducati si prepara così alle prossime tappe del Motomondiale e afferma: “Il GP di Germania e il GP d’Olanda saranno due appuntamenti molto importanti per noi. Dopo il ritiro a Barcellona, ora abbiamo un ritardo di 66 punti in campionato rispetto a Quartararo. Non sarà facile recuperarli, ma proverò ad accorciare un po’ le distanze prima dell'estate. In questo momento Fabio e la Yamaha sono molto forti, ma ci impegneremo per riuscire a centrare il miglior risultato possibile domenica”.