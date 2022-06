MotoGp, Gp Germania: le Ducati di Miller e Bagnaia comandano le libere 1

CHEMNITZ - E' di Jack Miller il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio di Germania, valevole per la decima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota australiano, con il crono di 1:21.479, precede il compagno di squadra in Ducati Pecco Bagnaia al Sachsenring, dove il terzo posto della classifica tempi è occupato dalla Yamaha del campione in carica Fabio Quartararo. Quarto tempo per Johann Zarco, davanti alla Honda di Takaaki Nakagami e all'Aprilia di Aleix Espargaro.