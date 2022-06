MotoGp, il sindaco di Scarperia: "Ezpeleta? Le parole sul Mugello non mi sono piaciute"

ROMA - Carmelo Ezpeleta si è detto pochi giorni fa deluso della presenza di pubblico al Mugello per il Gran Premio d'Italia di MotoGp. Il Ceo di Dorna non ha nascosto la possibilità di ridurre da due a uno gli appuntamenti. Sulla questione è intervenuto Federico Ignesti, sindaco di Scarperia e San Piero: "Le sue parole non mi sono piaciute - ha detto ai microfoni dell'agenzia "Italpress" -. Sono state anche poco eleganti. Io capisco la difficoltà e l’amarezza perché oggettivamente l’ultimo Gran Premio d’Italia non ha riscosso il successo di pubblico dei tempi pre Covid, però mi sembra si sia andati oltre. Lui ha detto che i Gran Premi d’Italia si potrebbero non fare più visto l’assenza del pubblico. Se questa è la motivazione allora i Gran Premi non si dovrebbero mai fare in Qatar e Malesia".