MotoGp, Quartararo: "Ho spinto come un maiale, spero in un duello con Bagnaia"

CHEMNITZ - Fabio Quartararo ha parlato dopo il secondo tempo nelle qualifiche al Gran Premio di Germania, valevole per la decima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il francese della Yamaha si è augurato una gara da protagonista con Pecco Bagnaia, che ha conquistato la pole position: "È stato un sabato molto intenso, nel primo run ho fatto veramente fatica. Ma nel secondo ho fatto due giri super, al limite - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Ho spinto come un maiale. Duello con Bagnaia? Non saprei, il passo delle due moto è molto simile, speriamo di andare via entrambi. Non sarebbe male. La gara è molto lunga, sarà importante non commettere errori, questo è sicuro".