MotoGp: caduta per Bagnaia nel Gp di Germania, il ducatista ancora out

CHEMNITZ - Si chiude presto la gara di Pecco Bagnaia nel Gran Premio di Germania. Sul tracciato del Sachsenring, durante la decima tappa stagionale di MotoGp, il pilota italiano della Ducati perde il contatto con la gomma posteriore e scivola alla curva 1, venendo costretto al ritiro quando era in seconda posizione dietro a Fabio Quartararo. E' quindi il secondo zero di fila per Pecco, out anche due settimane fa in Catalogna alla prima curva, in un'incidente causato da Takaaki Nakagami. Pochi secondi dopo finisce fuori anche la Suzuki di Joan Mir.