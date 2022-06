MotoGp, Quartararo: "Non ho parole, ho avuto la tosse tutta la settimana"

CHEMNITZ - Fabio Quartararo ha parlato dopo la vittoria nel Gran Premio di Germania, valevole per la decima tappa del Mondiale 2022 MotoGp. Il pilota francese, grazie al secondo successo consecutivo, allunga in classifica sugli inseguitori e si porta a 34 punti da Aleix Espargaro. "Adesso sono stanco, non sono stato bene per tutta la settimana con un po’ di tosse. Ora non ho parole, abbiamo scelto di rischiare con la gomma media e in effetti c'è stato un degrado superiore alle attese. Oggi in Francia è la festa del papà e voglio fare gli auguri al mio papà".