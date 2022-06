MotoGp, diretta tv Gp Olanda: orari, canale e dove vederlo

ROMA - Archiviato il trionfo di Fabio Quartararo in Germania, la MotoGp fa rotta verso Assen per il Gran Premio d'Olanda, undicesimo appuntamento della stagione 2022. Si comincia venerdì 24 giugno con le prime due sessioni di prove libere, che andranno in scena rispettivamente alle ore 9:55 e alle 14:10. Sabato, invece, si scende in pista alle 9:55 con la terza sessione di prove libere. Alle 13:30 al via le FP4, a cui faranno immediatamente seguito le qualifiche. Domenica 26 giugno il warm-up aprirà la giornata alle 9:40, mentre alle 14 semaforo verde per la gara sul circuito olandese.