MotoGp, l'ira di Bradl: "Honda inguidabile con il caldo, mi sono bruciato"

ROMA - Stefan Bradl, pilota di riserva Honda - che aspetta con ansia Marc Marquez in MotoGp -, ha concluso a fatica il Gran Premio di Germania e manda un messaggio forte a tutto il box giapponese: "Non riuscivo a frenare perché la leva si scaldava molto e non riuscivo a controllare la moto. Così mi sono bruciato le dita. Con tante curve a sinistra, la mano destra praticamente non aveva aria. Dopo dieci giri anche il piede si è ustionato". "Di gare calde - ricorda il tedesco - ne ho vissute tante, ma non so come e perché sia riuscito a finire questa tappa".