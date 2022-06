MotoGp: Rossi in doppia cifra ad Assen, dieci le vittorie in carriera per il Dottore

ROMA - La MotoGp riparte dal Gran Premio d'Olanda, valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2022. Ad Assen si arriva pochi giorni dopo la vittoria di Fabio Quartararo in Germania. Il francese della Yamaha è sempre più solo al comando della classifica piloti, con un vantaggio di 34 punti su Aleix Espargaro. Dopo la caduta del Sachsenring, Pecco Bagnaia è scivolato in sesta posizione, e con il secondo zero consecutivo vede allontanarsi sempre più le speranze di una rimonta per, a nemmeno un mese dalla vittoria del Mugello che aveva riacceso l'entusiasmo.