MotoGp: Bagnaia comanda le libere 2 ad Assen, secondo Aleix Espargaro

ASSEN - E' di Pecco Bagnaia il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio d'Olanda, valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota della Ducati, sul circuito di Assen, firma il crono di 1:33.274 e precede l'Aprilia di Aleix Espargaro, mentre il leader della classifica Fabio Quartararo chiude le FP2 in terza posizione. Quarto posto per la Suzuki di Alex Rins, davanti all'altra Ducati di Jack Miller, il quale aveva chiuso al comando la prima sessione sul bagnato.