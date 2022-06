MotoGp, Bastianini: "In gara qualcosa non funzionava"

ROMA - Enea Bastianini ha parlato dopo l'undicesimo posto nel Gran Premio d'Olanda, undicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota del team Gresini, vincitore fin qui di tre gare, viene da settimane difficili con risultati al di sotto delle aspettative create dopo il grande inizio. "Gran premio difficile con tanti alti e bassi - ha detto -. È un peccato perché sia in fp4 che questa mattina mi sentivo molto bene, invece in gara verso destra qualcosa non funzionava. È un periodo un po’ così, ma prendiamoci questi punti e pensiamo positivo. Adesso ci prendiamo questa pausa per resettare e tornare a Silverstone con tutt’altro piglio: vogliamo tornare protagonisti e sono sicuro che già in Inghilterra ci saremo"0