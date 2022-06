MotoGP, Assen convince il pubblico: secondo miglior risultato 2022 per Sky

Quanti colpi di scena in Olanda!

Un risultato attribuibile al grande spettacolo che ha regalato la gara di Assen, vinta da Francesco Bagnaia davanti a Marco Bezzecchi e Maverick Vinales, rispettivamente al primo podio della carriera in MotoGP e al primo con i colori dell'Aprilia. Primo grande errore dell'anno, invece, per Fabio Quartararo, che potrebbe aver riaperto la lotta per il titolo, proprio alla vigilia della pausa estevia, per via di una caduta che gli è costata uno "zero" e un GP di Gran Bretagna che partirà tutto in salita.

MotoGp, Quartararo penalizzato: long lap penalty in Gran Bretagna