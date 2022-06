MotoGp, Quartararo si sfoga: "Complimenti, giudici. Ottimo lavoro"

ROMA - Penalità per Fabio Quartararo . Si chiude così il Gran Premio d'Olanda per il campione del mondo della Yamaha, che dovrà scontare un long lap penalty a Silverstone, dodicesimo appuntamento della MotoGp , in programma a inizio agosto. " Bene... Un long lap per la prossima gara. Ora - dice Quartararo sui social - non puoi provare un sorpasso perché credono tu sia troppo ambizioso. Sin dall'inizio della stagione alcuni piloti hanno commesso incidenti di gara ma evidentemente il mio era troppo pericoloso . Congratulazioni agli steward per il fantastico lavoro che stanno facendo".

L'irritazione di Quartararo

Fatale per il francese l'ingresso in curva 5 su Aleix Espargaro, poi quarto sotto la bandiera a scacchi. Una penalità che potrebbe costare caro al francese ora che ha fatto segnare il primo zero della stagione e gli avversari in classifica piloti si avvicinano. Quartararo aggiunge poi polemico: "La prossima volta non proverò nessun sorpasso per non prendere penalità. Buone vacanze, ci vediamo a Silverstone". Mani vuote e una grossa grana per la prossima tappa: così Assen saluta Quartararo che deve impedire a Aleix Espargaro, ora distante 21 punti, di risalire la china.