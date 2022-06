MotoGp, Espargaro: "La moto attuale non è la stessa della preseason"

ROMA - "La moto di inizio stagione e quella attuale non sono la stessa cosa. Nella preseason non ho avuto una caduta e quando rimedi tante cadute anche quando sei lento qualcosa non funziona. È evidente. Ora bisogna rischiare di più senza la paura di sbagliare". Questo il momento della Honda in MotoGp fotografato da Pol Espargaro in un'intervista al "Mundo Deportivo". Il team nipponico, complice anche lo stop di Marc Marquez, non riesce ad esprimersi a un livello alto in questa stagione ed è in cerca di certezze.