MotoGp, il RymiRing a un passo dal fallimento: a rischio la tappa finlandese

ROMA - La Finlandia potrebbe attendere ancora a lungo per rivedere la MotoGp al KymiRing. Il circuito di nuova costruzione, che non ha mai visto la classe regina sfrecciare sul suo asfalto, ora rischia infatti di vedere i propri libri contabili portati in tribunale. Due imprese di costruzioni - "Maanrakennnus Pekka Rautiainen ky" e "Macra oy" - hanno presentato, secondo il quotidiano locale finlandese Iltalehti, un'istanza di fallimento alla corte di Paijaat-Hame a seguito di due richieste di risarcimento - 370.000 e 264.000 euro - che però il circuito non è in grado di pagare. L'appuntamento per quest'anno si sarebbe dovuto tenere questo weekend, ma è già stato rinviato.