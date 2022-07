MotoGp, Bagnaia ammette l'errore: "Mai mettersi al volante dopo aver bevuto alcolici""

ROMA - Non cerca scuse Francesco "Pecco" Bagnaia e, dopo l'incidente stradale a Ibiza, per fortuna senza conseguenze, ammette il proprio errore. Risultato con un tasso alcolemico superiore a quanto stabilito dalla legge, il pilota Ducati ha fatto mea culpa attraverso i proprio social network: "Mi dispiace molto per quello che è avvenuto: io sono praticamente astemio ed è stata una grave leggerezza, che non doveva succedere. Mi scuso con tutti e vi posso assicurare che ho imparato la lezione. Mai mettersi al volante dopo aver bevuto degli alcolici. Grazie", si legge nel post.