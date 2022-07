MotoGp, Albesiano: "Quando Vinales raggiungerà Espargaro potrò dirmi felice"

Aspetti da migliorare

Nel complesso, però, Albesiano è contento dei miglioramenti portati quest'anno in pista e aggiunge: "Sono molto contento per il Gruppo Piaggio e per le persone di Noale. Quello che sta succedendo è molto, molto bello. La cosa che non mi rende felice in questo momento è che solo Espargaro ha raggiunto il livello per essere al top. Ma Vinales si sta avvicinando". Poi aggiunge: "Sono molto vicini in certe situazioni, ma Espargaro ha quel qualcosa in più". Restano ora solo alcuni dettagli da limare per raccogliere risultati ancor più positivi con entrambi i piloti: "Parliamo dell’ingresso e del centro della curva, soprattutto sul giro secco. Bisogna lavorare meglio su questi aspetti meccanici", dice Albesiano per concludere la sua analisi.