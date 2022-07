MotoGp, Rossi su Bagnaia: "Spero possa lottare per il titolo"

Su Bagnaia

Nonostante il suo periodo in Ducati non sia stato ricco di soddisfazioni come i suoi anni in Honda e Yamaha, Valentino Rossi tifa Pecco Bagnaia per il titolo iridato. Il torinese sulla Desmosedici è però distante 66 punti dal leader della classifica piloti Fabio Quartararo e il nove volte iridato afferma: "Spero che Bagnaia possa recuperare lo svantaggio e lottare per il mondiale". Sullo sfondo, però, c'è sempre la grande passione per l'Inter, che ha riportato a Milano Romelu Lukaku. "Sono molto contento per questo. È uno degli attaccanti più forti del campionato italiano, quindi è un bene averlo con noi", afferma Rossi, visibilmente soddisfatto.