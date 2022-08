Suzuki, prezzi esclusivi e trattamento VIP per il GP di Misano

Il Gran premio di Misano è alle porte: il prossimo 4 settembre tutti i sostenitori della Casa di Hamamatsu potranno tifare Alex Rins e Joan Mir da una postazione super privilegiata. Per gli amanti di Zusuki è infatti prevista una significativa porzione della Tribuna D , situata in prossimità del Carro. Prezzi agevolati e promozioni esclusive sono disponibili sul sito ufficiale.

BMW R NineT Tatoo: opera d'arte su due ruote

I vantaggi del VIP Pack

Chi acquisterà i biglietti per il prossimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini attraverso la rete Suzuki godrà di un trattamento privilegiato e di una posizione ottimale. Dalla Tribuna scelta da Suzuki, dotata di maxischermo, si vedrà la parte più tecnica della pista, spesso teatro di grandi sorpassi e duelli avvincenti. Inoltre, incluso nel biglietto Suzuki in Tribuna D, si ha diritto a un VIP Pack, che comprende: parcheggio moto/auto riservato; accesso all'esclusiva area lounge Suzuki, allestita ai piedi della Tribuna D; kit d'abbigliamento comprendente t-shirt e cappellino con grafica dedicata all'evento stesso. I tifosi potranno così creare una suggestiva macchia azzurra sulle gradinate del Misano World Circuit.

Prezzi e iniziative

Suzuki e i suoi concessionari mettono a disposizione diversi tipi di biglietti a prezzi competitivi. L'ingresso per il solo giorno di domenica 4 settembre ha un costo di 150 euro, mentre l'abbonamento di due giorni, valido anche per assistere alle prove di sabato 3 settembre, è proposto al prezzo di 180 euro. Sono inoltre disponibili i biglietti ridotti, riservati ai giovani fino ai 12 anni (nati fino al 31 dicembre 2010), che dovranno essere accompagnati da un adulto pagante. In questo caso i prezzi sono di 15 euro per la sola domenica e di 20 euro per entrambe le giornate. Chi opterà per la formula weekend comprando i biglietti con validità di due giorni, avrà anche l'opportunità di incontrare i due piloti ufficiali Suzuki per una sessione autografi dedicata (salvo restrizioni che dovessero subentrare per tale data).

Assicurazioni moto, il Ddl Concorrenza fa aumentare i prezzi delle polizze