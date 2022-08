MotoGp, Quartararo: "Penalità ingiusta, ma la vittoria non è un obbligo per me"

ROMA - La MotoGp ritorna per il Gran Premio di Gran Bretagna e Fabio Quartararo deve pensare a una gara diversa . Il nizzardo ha infatti una penalità da scontare nei primi tre giri di gara: un long lap penalty rimediato ad Assen. In conferenza stampa piloti il francese della Yamaha ha dichiarato su questo: "Sulla penalità ribadisco ancora la mia opinione: si deve trovare un equilibrio tra guida irresponsabile ed incidente di gara. Non penso che fossi meritevole di penalità . Non so cosa aspettarmi, ma sicuramente per me sarà una sfida diversa. Mi sento pronto e motivato. Però non è l’ultima gara della stagione: non devo diventare matto cercando di vincere a tutti i costi . Lavorerò al meglio lungo il weekend e poi vedremo la nostra posizione alla bandiera a scacchi. Durante le vacanze ero un po’ ossessionato ma poi ho pensato che è meglio perdere qualche decimo piuttosto che cadere cercando di fare tutto di fretta ".

Sul ritiro di Dovizioso

A Silverstone Quartararo deve però limitare i danni e ha affermato: "Nelle categorie minori non solo mai stati veloce qui, ma in MotoGp ho sentito di poter subito lottare per la vittoria. È una pista piuttosto tecnica, specie nel primo settore. Penso che non ci siamo motivo per andare piano, spingerò al massimo". Poi un commento sulla possibilità di effettuare un test con Mercedes in F1: "È un qualcosa sul quale stiamo lavorando, ma in programma non c’è ancora nulla. Sono stato al simulatore e a bordo della macchina. Con Hamilton non ho parlato di questo, ci siamo solo divertiti". Per concludere Quartararo parla del ritiro di Andrea Dovizioso: "Non ne ho parlato con lui, ma la sua annata è molto difficile. È complicato riprendere dopo un anno. Credo che se non si stia divertendo più ha fatto bene a prendere quella decisione. Gli auguriamo il meglio e già so che andrà in motocross ogni giorno”, ha detto il nizzardo per concludere.