MotoGp, Bagnaia deciso: "Serve più costanza per cercare di vincere il titolo"

ROMA - La MotoGp accoglie i piloti al Gran Premio di Gran Bretagna per il dodicesimo appuntamento stagionale. Francesco "Pecco" Bagnaia su Ducati era nel gruppo degli intervistati in conferenza stampa e sulla gara a Silverstone ha detto: " Sono contento di essere tornato, non vedevo l’ora . Silverstone è una delle piste preferite e l’anno scorso ho avuto un po’ di difficoltà. Quest’anno invece mi aspetto di essere competitivo per tutto il weekend. Se voglio ancora avere una possibilità mondiale devo concludere più gare. È importante vincere, ma è importante anche massimizzare. Dovrò essere più costante ".

Sul ritiro di Dovizioso

È stata una lunga pausa, nella quale però è arrivata la prima certezza per il prossimo Motomondiale: si partirà dal Gp di Portogallo. "In Europa si vede il pieno potenziale di una moto, in più Portimao mi piace. Quindi è una cosa positiva per me", ha detto su questo Bagnaia. Che poi dice la sua sulla penalità comminata ad Assen a Fabio Quartararo: "È difficile comprendere il long lap penality di Quartararo: a Barcellona abbiamo visto una guida irresponsabile di Nakagami. Lì invece non è stato preso alcun provvedimento. Dobbiamo cercare di attaccare Quartararo, ma non sono d’accordo con la penalità". "Devo ancora parlare con Dovizioso, ma se ha annunciato il suo ritiro dopo Misano credo abbia le sue ragioni. È stato uno dei piloti italiano più importanti con una carriera fantastica", ha poi commentato Bagnaia sulla notizia del giorno: il ritiro di Andrea Dovizioso che cederà il suo posto a Cal Crutchlow a partire dalla gara di Misano.