MotoGp, Bastianini: "Voglio continuare sulla falsariga di Silverstone"

ROMA - Enea Bastianini ha parlato in vista del Gran Premio d'Austria , valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Il pilota riminese arriva dal quarto posto di Silverstone, e al Red Bull Ring proverà a ripetere o migliorare il risultato di due settimane fa. " L'Austria è sicuramente una pista che mi piace , e dove in passato ho saputo fare bene, specialmente nelle categorie inferiori, qui lo scorso anno con Ducati siamo stati sfortunati in gara, ma anche competitivi durante tutto il fine settimana e questo mi fa ben sperare - ha detto -.L’obiettivo sarà quello di continuare sulla falsariga di Silverstone e rimanere nelle zone alte della classifica ".

Il commento di Di Giannantonio

Anche Fabio Di Gianntonio ha parlato in vista della tappa di Spielberg: "L’Austria è sempre stata una pista tosta per me dove non ho mai raccolto granché, ma credo che proprio per questo sia arrivato il momento di farlo,veniamo da un fine settimana complicato a Silverstone e la voglia di rivalsa è tanta. C’è da ripartire da zero con la voglia di ritrovare feeling e punti come nel finale della prima parte di stagione".