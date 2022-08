MotoGp, Martin si tiene stretta la Ducati: "Ho fiducia nel progetto"

ROMA - "Ho fiducia a lungo termine nel progetto Ducati e il mio futuro che non conosco ancora è in mano a loro. Spero di vestire presto di rosso, io cercherò di dare il massimo per riuscirci, ma farò il mio campionato indipendentemente dal fatto se sarò ancora in Pramac o nel team ufficiale". Jorge Martin ha le idee chiare sul suo futuro. Il pilota spagnolo, in lotta con Enea Bastianini per un posto nel team ufficiale Ducati dal 2023, ha espresso ai microfoni di "As" l'intenzione di restare sotto la casa di Borgo Panigale anche se non riuscisse a conquistarsi il posto tanto ambito.