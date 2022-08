MotoGp, Pol Espargaro sulla Honda: "Lavoriamo duramente per risolvere i problemi"

ROMA - Pol Espargaro ha parlato in vista del Gran Premio d'Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota della Honda è tornato sulle difficoltà affrontate dal suo team nel corso del 2022, raccontando dell'impegno per superarli il prima possibile. "Stiamo lavorando duramente per risolvere i problemi che abbiamo, la chiave è la qualifica, dobbiamo partire più avanti, questa pista mi piace tanto e ha poche curve vere, ma tante frenate e accelerazioni, dovremmo riuscire dunque a dire la nostra. Sono curioso di provare la nuova chicane".